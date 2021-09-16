Байден скликає колег з провідних країн на форум: що будуть обговорювати

Байден скликає колег з провідних країн на форум: що будуть обговорювати

Форум був створений в 2009 році президентом США Бараком Обамою.

Президент США Джо Байден збирає віртуальну зустріч форуму провідних економік з енергетики та клімату.

Про це йдеться в заяви Білого дому.

"Президент Байден заново скликає форум провідних економік з енергетики та клімату 17 вересня ухвалила для активізації зусиль по боротьбі з глобальним кліматичною кризою", — повідомив Білий дім.

Зауважимо, що форум був створений в 2009 році тодішнім президентом США Бараком Обамою за участю 17 найбільших країн світу.

На зустрічі обговорять досягнення кліматичного саміту, який Байден скликав в квітні.

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"На зустрічі президент акцентує терміновість і економічну ефективність більш активних дій на кліматичному напрямку. Він закличе лідерів розширити свої кліматичні амбіції", — зауважив Білий дім.

Байден розраховує використовувати форум в якості однієї з основних міжнародних майданчиків для координації боротьби з глобальним потеплінням.

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