Байден скликає Раду нацбезпеки США через ситуацію в Україні

Президент Байден продовжує слідкувати за розвитком ситуації в Україні.

Президент США має намір у неділю, 20 лютого 2022 року провести засідання Ради нацбезпеки щодо ситуації навколо України у зв'язку з вторгненням в Україну, яке готується Росією.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, пише "Інтерфакс".

"Президент Байден продовжує стежити за розвитком ситуації в Україні, і його команда національної безпеки регулярно інформує його про події на місцях. Вона підтвердила, що Росія може розпочати напад на Україну будь-коли", — йдеться у заяві.

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Псакі повідомила, що у зв’язку з цим Байден скликає засідання Ради національної безпеки щодо ситуації в Україні.

Вона зазначила, що Байдена інформували про зустрічі віцепрезидентки Камали Гарріс на полях Мюнхенської конференції з безпеки з президентом України Володимиром Зеленським, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, лідерами країн Балтії та канцлером Німеччини.

Слід зазначити, що Байден у суботу, 12 лютого, говорив телефоном із Путіним. Розмова президентів тривала більше однієї години. Головна тема – напруженість біля кордонів України та нарощування військ Російської Федерації.

До слова, Блінкен повідомив, що готовий зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Переговори намічені на 24 лютого. Втім, зазначив держсекретар, це станеться лише за умови, що буде російське вторгнення до України.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден з посиланням на розвіддані стверджує, що Росія таки вторгнеться в Україну. Воно може відбутися найближчими днями чи тижнями, переконаний глава Білого дому. Байден підкреслив, що Росія оточила Україну з трьох сторін — уздовж російського кордону, з Криму та Білорусі.

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