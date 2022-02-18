Байден скликає зустріч із главами країн ЄС та НАТО для обговорення ситуації навколо України

Байден скликає зустріч із главами країн ЄС та НАТО для обговорення ситуації навколо України

Інші країни НАТО та Київ неодноразово заявляли про загрозу російського вторгнення.

Президент США Джо Байден організує зустріч із главами країн ЄС та НАТО для обговорення ситуації навколо України.

Про це повідомляє офіс прем'єр-міністра Канади, пише "Інтерфакс".

"Прем'єр-міністр візьме участь у зустрічі, організованій президентом США Джо Байденом, з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Сполученого Королівства, Європейського Союзу та НАТО, щоб обговорити Україну", — йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті прем'єра Канади.

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В останні тижні США, інші країни НАТО та Київ неодноразово заявляли про загрозу російського вторгнення. Росія спростовувала ці твердження.

Міноборони Росії повідомило 15 лютого, що підрозділи Західного та Південного військових округів нібито розпочинають повернення з навчань до пунктів базування.

Раніше глава МЗС Великої Британії Ліз Трас, глава Пентагону Ллойд Остін і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустили, що загострюючи ситуацію на Донбасі, Росія може створити привід для вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у четвер, 17 лютого, близько 9:30 російські бойовики вдалися до артилерійських обстрілів селища Станиця Луганська на Луганщині. Один із снарядів потрапив до дитсадка у Новій Кондрашівці, дві виховательки отримали контузію.

Також окупанти обстріляли територію школи поблизу Попасної.

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