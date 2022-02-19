Байден стосовно ситуації в Росії та Україні: "Сьогодні я зробив два життєво важливі дзвінки"

Байден стосовно ситуації в Росії та Україні: "Сьогодні я зробив два життєво важливі дзвінки"

За словами президента США, в обох дзвінках він почув про єдність, рішучість.

Президент США Джо Байден поспілкувався телефоном з двопартійною групою конгресменів, яка представляє США в Мюнхені на безпековому форумі, з лідерами ЄС і Трансатлантичного альянсу стосовно ситуації в Росії та Україні.

Про це заявив президент США Джо Байден у суботу, 19 лютого, під час зверненням щодо ситуації довкола України через зростання російської агресії.

"Сьогодні я зробив два життєво важливих дзвінка. Подібні дзвінки я роблю вже декілька місяців. Це стосовно ситуації в Росії та Україні. Перше. Я поспілкувався з двопартійною групою конгресменів, яка представляє США в Мюнхені на безпековому форумі. Друге - це з лідерами ЄС і Трансатлантичного альянсу стосовно ситуації в Росії та Україні. Що зараз відбувається. По-перше, потрібно, щоб ми залишалися зараз об'єднаними з Європейським союзом, в НАТО, незважаючи на зусилля Росії розділити нас в середині і за кордоном. Можу вас запевнити - цього не сталося", - зазначив він.

За словами Байдена, в обох дзвінках він почув про єдність, рішучість.

"Я поділився під час цих дзвінків тим, що ми бачимо швидку ескалацію кризи в Україні. За останні дні ми бачимо зростання кількості випадків порушення режиму припинення вогню", - резюмував він.

Раніше глава МЗС Великої Британії Ліз Трас, глава Пентагону Ллойд Остін і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустили, що загострюючи ситуацію на Донбасі, Росія може створити привід для вторгнення в Україну.

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