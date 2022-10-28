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Байден сумнівається у щирості Путіна, що Росія не використовуватиме ядерну зброю

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Байден сумнівається у щирості Путіна, що Росія не використовуватиме ядерну зброю

Фото: Associated Press

Президент США не вірить у щирість російського диктатора щодо застосування зброї масового знищення в Україні

Президент Джо Байден поставив під сумнів щирість заяв російського диктатора Володимира Путіна, що він не має наміру застосовувати ядерну чи хімічну зброю в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Якщо він не має наміру, чому він продовжує про це говорити?» - сказав президент США.

Байден додав, що російський президент постійно говорить про ядерну зброю, але якщо він дійсно хоче закінчити війну, то він мусить забрати свої війська з території України.

Нагадаємо, раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що переговори між Україною та Росією повинні початись на умовах Києва.Байден

Також ми інформували, що Білому домі повідомили, чи зустрінеться Байден із Путіним на саміті G20 у листопаді.

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Дата публікації
Перегляди
9
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