Байден сумнівається у щирості Путіна, що Росія не використовуватиме ядерну зброю

Президент США не вірить у щирість російського диктатора щодо застосування зброї масового знищення в Україні

Президент Джо Байден поставив під сумнів щирість заяв російського диктатора Володимира Путіна, що він не має наміру застосовувати ядерну чи хімічну зброю в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Якщо він не має наміру, чому він продовжує про це говорити?» - сказав президент США.

Байден додав, що російський президент постійно говорить про ядерну зброю, але якщо він дійсно хоче закінчити війну, то він мусить забрати свої війська з території України.

Нагадаємо, раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що переговори між Україною та Росією повинні початись на умовах Києва.Байден

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