Байден: своїми ядерними погрозами та псевдореферендуми Росія порушила хартію ООН

Президент США Джо Байден заявив, що Росія порушила хартію ООН своїми ядерними погрозами та планами провести так звані "референдуми" на захоплених українських територіях.

Байден наголосив, що постійний учасник Радбезу ООН (Росія) вторгся на територію іншої суверенної держави та спробував стерти її з мапи.

Про це лідер США заявив на засіданні Генеральної асамблеї ООН.

"Росія набирає ще більше солдатів і намагається організувати фейковий референдум - це безпосереднє порушення хартії ООН. Весь світ має побачити ці злочини. Ніхто не загрожував Росії і ніхто, крім неї, не шукав цього конфлікту. Ми намагалися уникнути його", - підкреслив Байден.

За словами американського лідера, якщо залишити поза увагою агресію РФ, то під загрозою опиниться все, що захищає ООН.

"Кожна перемога на полі бою - це заслуга українських солдатів. Але ми також проходили випробування та вибрали свободу, суверенітет, ми вибрали ті принципи, які обстоює кожен учасник Статуту ООН", - заявив Байден.

Зазначимо, президент Сполучених Штатів Джо Байден також засудив російського диктатора Володимира Путіна за ядерні погрози Україні і світу і заявив, що ядерний шантаж Путіна є порушенням договору нерозповсюдження ядерної зброї.

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