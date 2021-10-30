Байден та Макрон готові спільно вирішувати проблеми безпеки в Європі

Президенти США та Франції мають намір розпочати стратегічний діалог у галузі оборонної торгівлі.

Президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон заявили про готовність працювати разом над розв'язання проблем з безпекою в Європі.

Про це повідомляє Білий дім.

"З огляду на ситуацію, що погіршується, в галузі безпеки в Європі, ми підтверджуємо, що надійний і єдиний ядерний альянс вкрай важливий. У світлі такої ситуації в сфері безпеки союзники повинні продовжувати тісні консультації з питань ядерної зброї та щодо контролю над озброєннями, особливо в рамках НАТО", — йдеться у повідомленні.

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Також сторони висловлюють підтримку зміцненню стратегічного партнерства НАТО та ЄС, адже воно необхідне для безпеки євроатлантичного регіону та обох країн.

Президенти США та Франції мають намір розпочати стратегічний діалог у галузі оборонної торгівлі.

Вони планують посилити співпрацю у боротьбі з тероризмом і, зокрема, спільно з міжнародною коаліцією по боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава" і продовжуватимуть чинити тиск на цю терористичну мережу по всьому світу.

Франція та США працюватимуть над зміцненням безпеки у сфері охорони здоров'я, включаючи зусилля щодо припинення пандемії COVID-19 та підвищення стійкості до майбутніх пандемій, боротися з кліматичною кризою, прагнути відновлення світової економіки, мають намір активізувати співпрацю на тему космосу.

Раніше Франція відкликала своїх послів зі США та Австралії після підписання пакту про безпеку AUKUS між Австралією, США та Великобританією, у рамках якого Канберра планує за допомогою американських технологій побудувати не менше восьми атомних підводних човнів.

Через це Австралія розірвала найбільший у своїй історії багатомільярдний оборонний контракт із закупівлі французьких підводних човнів. У Франції рішення назвали "ударом у спину".

За інформацією ЗМІ, США, Велика Британія та Австралія узгодили деталі військового альянсу без участі Франції.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після скандалу раптово заявив, що його країна любить Францію та прагне налагодити стосунки з нею.

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