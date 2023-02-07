Байден таки відвідає Польщу наприкінці лютого - ЗМІ

Невідомо, чи відвідає Байден інші країни під час візиту до Європи.

Американський президент Джо Байден відвідає Польщу наприкінці лютого 2023-го. Візит лідера США може збігтися з річницею вторгнення агресорки Росії до України.

Про це повідомляє видання NBC News з посиланням на три джерала.

"Наразі планується, що Байден відвідає Польщу ближче до кінця лютого", - пише NBC

За словами людей, що знайомі із плануванням президента Сполучених Штатів Америки, графік поїздки не є остаточно затвердженим, поки про візит не оголосить Білий дім. Наголошується, що речник Ради національної безпеки відмовився від коментарів.

Наразі невідомо, чи відвідає Байден інші країни під час візиту до Європи, або ж обмежиться лише відвідуванням Польщі.

Поїздка Байден а до Польщі

Наприкінці січня у ЗМІ з'яилася інформація про те, що Байден збирається приїхати до Європи на річницю вторгнення РФ до України. Тоді однією із ймовірних країн, куди може приїхати президент США, називали Польщу.

Згодом польське видання Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на дипломатичне джерело у Києві написало, що президент України Володимир Зеленський може прибути до Польщі. Там він зустрінеться з колегами Джо Байденом та Анжеєм Дудою.

Днями у Дуди підтвердили інформацію про приїзд Байдена. Там заявили, що найближчим часом президент США прибуде з візитом до Польщі.

Втім, Зеленський не підтвердив поїздку до Польщі. За його словами, наразі не запрошували до Польщі для зустрічі з президентом США Джо Байденом.

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