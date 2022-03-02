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"Ми йдемо за їхніми нечесно заробленими грошима": Байден пообіцяв конфіскувати майно олігархів з РФ

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"Ми йдемо за їхніми нечесно заробленими грошима": Байден пообіцяв конфіскувати майно олігархів з РФ

Associated Press

"Ми йдемо за їхніми нечесно заробленими грошима", - Байден.

Мін'юст США створює групу для розслідувань щодо великих бізнесменів Росії.

Про це президент США Джо Байден сказав під час щорічного звернення "Про становище держави" (State of the Union) на засіданні обох палат Конгресу Сполучених Штатів.

"Міністерство юстиції США збирає спеціальну робочу групу для розслідування злочинів російських олігархів. Ми об’єднуємося з нашими європейськими союзниками, щоб знайти та конфіскувати їхні яхти, розкішні квартири, приватні літаки. Ми йдемо за їхніми нечесно заробленими грошима".

Нагадаємо, що США застосують нафтове ембарго на Росію через її вторгнення до України

За його словами, США разом з 30 країнами працюють над тим, щоб накласти нафтове ембарго на Росію.

"Америка очолює ці зусилля. Ми вивільняємо з резервів у всьому світі 60 млрд барелів нафти, зокерма США — 30 млрд. Це допоможе стримати ціни на пальне у світі і всередині США", — сказав Байден.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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