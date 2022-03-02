"Ми йдемо за їхніми нечесно заробленими грошима": Байден пообіцяв конфіскувати майно олігархів з РФ

"Ми йдемо за їхніми нечесно заробленими грошима": Байден пообіцяв конфіскувати майно олігархів з РФ

"Ми йдемо за їхніми нечесно заробленими грошима", - Байден.

Мін'юст США створює групу для розслідувань щодо великих бізнесменів Росії.

Про це президент США Джо Байден сказав під час щорічного звернення "Про становище держави" (State of the Union) на засіданні обох палат Конгресу Сполучених Штатів.

"Міністерство юстиції США збирає спеціальну робочу групу для розслідування злочинів російських олігархів. Ми об’єднуємося з нашими європейськими союзниками, щоб знайти та конфіскувати їхні яхти, розкішні квартири, приватні літаки. Ми йдемо за їхніми нечесно заробленими грошима".

Нагадаємо, що США застосують нафтове ембарго на Росію через її вторгнення до України.

За його словами, США разом з 30 країнами працюють над тим, щоб накласти нафтове ембарго на Росію.

"Америка очолює ці зусилля. Ми вивільняємо з резервів у всьому світі 60 млрд барелів нафти, зокерма США — 30 млрд. Це допоможе стримати ціни на пальне у світі і всередині США", — сказав Байден.