Байден у Варшаві звернувся до росіян: "США не збираються руйнувати Росію"

Американський лідер звернувся до росіян і наголосив, що, попри заяви Путіна, США не збираються руйнувати чи атакувати Росію.

Про це він сказав під час свого виступу ввечері 21 лютого.

"Я хочу звернутися до громадян Росії. Сполучені Штати Америки не збираються руйнувати Росію, ми не збираємось атакувати Росію. Мільйони російських громадян хочуть жити у мирі зі своїми сусідами, вони ніколи не були ворогами. Це трагедія", - наголосив Байден.

Він підкреслив, що рішення почати цю війну ухвалив сам Путін. Він може її і зупинити шляхом виведення своїх військ з України.

"Президент Путін обрав війну, і це його вибір — як довго триватиме ця війна. Він може зупинити війну. Якщо Росія припинить цей напад і вийде з України - це буде кінець війни, якщо Україна припинить протистояти ворогові - це буде кінець України", - заявив Байден і додав, що в будь-якому випадку Україна зможе постояти за себе.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден у Варшаві також заявив, що російський диктатор Володимир Путін, який розв'язав жорстоку війну в Україні, уже втратив свої сили.

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