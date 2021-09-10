Байден уперше за сім місяців поговорив телефоном із Сі Цзіньпіном: узгодили спільні інтереси

Президенти домовилися розвивати китайсько-американські відносини.

Президент США Джо Байден вперше за 7 місяців провів телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. Сторони домовилися постійно підтримувати контакти для розвитку китайсько-американських відносин.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Президенти провели "широку стратегічну дискусію" і обговорили області, в яких інтереси збігаються, і області, в яких інтереси, цінності і перспективи розходяться. Байден наголосив на "незмінній зацікавленісті США в світі, стабільності і процвітання в Індо-Тихоокеанському регіоні і в усьому світі".

Також китайська сторона звернула увагу на те, що політика США протягом певного періоду викликала серйозні проблеми в китайсько-американських відносинах. Це розходилося з "фундаментальними інтересами двох народів і спільними інтересами усіх країн світу". Про це зазначили на сайті МЗС КНР. Сі Цзіньпін заявив, що "конфронтація між Китаєм та США стала б катастрофою для обох країн та світу".

Нагадаємо, Сі Цзіньпін під час привітання Джо Байдена з перемогою на виборах президента США, розмовляв з ним дві години телефоном. Обидва знайомі достатньо давно, і американський президент вважає китайського колегу "дуже розумною людиною".

"Я знав Сі-Цзіньпіна уже довгий час. Можливо, я провів з ним найбільше часу, ніж будь-який міжнародний лідер... Я провів з ним багато годин віч-на-віч за винятком нашого перекладача. Він звісно не має жодної кісточки у своєму тілі, яка могла б називатися демократичною навіть з малої літери. Але він дуже і дуже розумна людина і розуміє, що таке демократія у цьому світі", - казав Байден на першій великій пресконференції.

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