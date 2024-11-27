Байден в останню хвилину просить у Конгресу $24 млрд на допомогу Україні – NYP

Конгрес може внести запит на допомогу до свого рішення, щоб запобігти шатдауну уряду у грудні.

Залишаючи Білий дім, президент США Джо Байден в останню хвилину звертається до Конгресу з проханням надати 24 млрд дол. допомоги Україні, щоб посилити її військову підтримку та поповнити запаси Сполучених Штатів, які скоротилися.

Про це повідомляє New York Post із посиланням на Politico Pro, яке отримало інформацію про відповідний запит.

Згідно з запитом, адміністративно-бюджетне управління Білого дому припустило, що Конгрес може включити оновлену допомогу до свого рішення, щоб запобігти шатдауну уряду наступного місяця.

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Кілька законодавців ознайомилися з пропозицією. Вона передбачає 8 млрд дол. для ініціативи сприяння безпеці України для фінансування контрактів американських компаній на озброєння Києва та 16 млрд дол. для поповнення запасів зброї США.

Деякі республіканці вже засуджили повідомлення про запит.

"Джо Байден щойно віддав 4,7 мільярда доларів ваших платників податків, в односторонньому порядку "пробачивши" кредити Україні. Конгрес не повинен давати йому безкоштовний подарунок для подальшого саботування мирних переговорів президента Трампа", – написав у соцмережі X сенатор Майк Лі (штат Юта).

Минулого тижня адміністрація Байдена повідомила Конгресу про намір також пробачити український борг на суму 4,65 млрд дол.

"Президент Байден буде доводити, що нам потрібні постійні ресурси для України після завершення його терміну", – сказав радник з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"Загроза для України залишатиметься незалежно від того, що саме станеться на полі бою чи за столом переговорів, і Сполучені Штати не повинні відступати від своїх зобов’язань ні перед Україною, ні перед 50 країнами, які ми згуртували на захист України у Європі та Азії", – сказав Салліван.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його держава забезпечать Україну всім необхідним, щоб вона могла "воювати впродовж 2025 року".

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