Байден ветує законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України — The Hill

Президент США Джо Байден накладе вето на запропонований республіканцями законопроєкт щодо пакету допомоги лише Ізраїлю, без фінансування підтримки для України.

Про це пише The Hill з посиланням на Білий дім.

Адміністративно-бюджетне управління (OMB) розібрало пропозицію республіканців у Палаті представників і дійшло висновку, що воно "вносить заангажованість у підтримку Ізраїлю" і не відповідає ситуації, залишаючи поза увагою гуманітарну допомогу населенню Гази, а також допомогу Україні та союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Цей законопроєкт шкідливий для Ізраїлю, для Близькосхідного регіону і для нашої власної національної безпеки", - заявили у американському адміністративно-бюджетному управлінні.

Перед цим Білий дім заявляв, що пропозиція Республіканської партії знаменує собою "відхід від двопартійного прецеденту", що вимагає скорочення фінансування в рамках надзвичайного пакета заходів національної безпеки США.

"Конгрес постійно працював у двопартійному форматі над наданням допомоги Ізраїлю у сфері безпеки, і цей законопроєкт загрожує невиправдано підірвати цей багаторічний підхід. Відділення допомоги Ізраїлю в галузі безпеки від інших пріоритетів у додатковому документі з національної безпеки матиме глобальні наслідки", - заявили в OMB.

У заяві Управління також йдеться, що адміністрація продовжить працювати із законодавцями в Конгресі, щоб домогтися угоди на додатковий запит, висунутий раніше цього місяця Білим домом.

Нагадаємо, новопризначений спікер Палати представників у Конгресі США Майк Джонсон заявив, що Палата представників розглядатиме нову військову допомогу Україні та Ізраїлю як окремі заходи. Це дві різні теми.

Крім того, сенатори від Республіканської партії представили окремий законопроєкт, який передбачає надання допомоги Ізраїлю, але не Україні.

В американській пресі повідомляють, що Пентагон планує надіслати до Ізраїлю десятки тисяч артилерійських снарядів, які були призначені для України з американських запасів надзвичайних ситуацій кілька місяців тому.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.