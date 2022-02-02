"Байден віддасть їм усе": Трамп заявив, що Росія виторгує багато хорошого для себе, якщо не нападе на Україну

За словами колишнього президента США, Вашингтону слід перейматися через свої кордони, а не через українські.
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Росія може домогтися значних поступок із боку нинішньої адміністрації США, якщо не чинитиме агресивних дій проти України.
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Newsmax.
"Щонайменше, вони (Росія - Ред.) зможуть на переговорах домогтися багато хорошого для себе. Якщо вони не вдадуться до дій (проти України - Ред.), то Байден віддасть їм усе", — припустив Трамп.
За словами колишнього президента США, Вашингтону слід перейматися через свої кордони, а не через українські.
Крім того, за словами Трампа, щодо Росії слід продемонструвати силу.
"Він (Президент Росії Володимир Путін - Ред.) не поважає наше (американське - Ред.) керівництво. Він більше не поважає нашу країну", — заявив Трамп.
Коментуючи напружену ситуацію між РФ та Україною, колишній американський очільник припустив, що Москва таки "піде на цей крок щодо України", проте на який саме — Трамп не пояснив.
Нагадаємо, іспанська газета El País опублікувала повний текст відповідей США та НАТО щодо запропонованих Росією у грудні так званих "гарантій безпеки".
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