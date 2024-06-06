Байден відповів, чи дозволяють США Україні бити по Москві та Кремлю

Американський лідер ухилився від відповіді про те, чи застосовували вже ЗСУ зброю від США для ударів по Росії.

Президент США Джо Байден запевнив, що американська зброя не буде використана для ударів по Москві чи Кремлю після того, як він дозволив Україні застосовувати її по території Росії.

Про це Байден повідомив у інтерв’ю ABC News.

Телеведучий Девід М’юір запитав у Байдена, чи зброя, виготовлена у США, вже використовувалася в Росії після того, як він підписав відповідний дозвіл, обмеживши застосування районами поблизу Харківщини.

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Президент не відповів прямо, але дав зрозуміти, що не буде дозволу на використання американської зброї для націлювання на Москву чи Кремль.

"Її дозволено використовувати поблизу кордону, коли вона використовується з іншого боку кордону для ударів по конкретних цілях в Україні. Ми не санкціонуємо удари на 200 миль углиб Росії, ми не санкціонуємо удари по Москві, по Кремлю", – сказав Байден.

До слова, в Держдепартаменті США заявили, що дозвіл ЗСУ завдавати ударів по військових обʼєктах на території Росії дозволить Україні ефективніше захищатись від агресії і не призведе до ескалації війни.

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