Байден відповів, чи зніме свою кандидатуру з перегонів за президентське крісло

Чинний президент наголосив, що вважає себе найкращим суперником для Трампа.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден запевнив, що не планує знімати свою кандидатуру із президентських перегонів.

Про це чинний американський президент заявив на пресконференції, повідомляє Politico.

Байден заявив, що вважає себе найкращим суперником для Дональда Трампа та має шанси перемогти його.

"Якщо я почну гальмувати і не зможу виконувати роботу, то це сигнал, що я не повинен її робити. Але зараз ознак цього немає, жодної", — наголосив очільник Білого дому.

Він додав, що зараз "збирається просто продовжувати".

Нагадаємо, під час пресконференції Байден назвав віцепрезидентку Камалу Гарріс "Трампом". Відповідаючи на запитання щодо продовження своєї участі у президентських перегонах та про те, чи може він поступитися місцем Гарріс, він сказав, що "я би не обрав віцепрезидентку Трамп бути віцепрезиденткою".

Також Байден випадково назвав Зеленського "Путіним", коли передавав слово на сцені українському лідерові на події Ukraine Compact на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

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