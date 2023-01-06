Байден відправить до України бойові машини Bradley, наступними можуть бути танки — Politico

Початок надавання Україні сучасних бойових машин піхоти може прокласти шлях до постачання більш потужних західних танків, чого досі не бажали робити союзники США та Європи.

США та Німеччина надішлють Україні бойові машини піхоти. Це рішення, яке може відкрити шлях для Заходу дати Україні те, чого вона справді потребує — західні танки.

Про це пише Politico.

Білий дім заявив, що планує відправити до України бойову гусеничну броньовану машину Bradley, яка несе автоматичну гармату та кулемет. Тим часом Німеччина надасть свою бойову машину піхоти Marder. Такі заяви з’явилися через день після того, як Франція заявила, що надішле Україні свої бойові броньовані машини AMX-10 RC — високомобільну колісну систему, побудовану навколо потужної 105-мм гармати GIAT, встановленої на башті.

У четвер Берлін також заявив, що приєднається до США і відправить ЗСУ батарею протиповітряної оборони Patriot американського виробництва, завдяки чому кількість Patriot в Україні збільшиться до двох.

"Перехід до відправляння сучасних бойових машин піхоти до України може прокласти шлях до постачання більш потужних західних танків, чого досі не бажали робити союзники США та Європи", - пише видання з посиланням на експертів та американських чиновників.

Зазначається, що це можуть бути німецькі танки Leopard або навіть M1 Abrams армії США. Ця техніка більш мобільна, точна і має більшу дальність дії в порівнянні зі старими радянськими танками. Вони також ефективніші для захисту військ, ніж старі танки чи навіть західні БМП, оскільки Україна продовжує зазнавати великих втрат на полі бою.

Західні танки — на відміну від менш потужних колісних машин із меншими головними гарматами — змінили б правила гри для Києва, який уже використовує танки радянських часів із власних запасів та інші, надані європейськими країнами після повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, після рішення Франції надати Україні легкі танки Німеччина заявила, що також "адаптуватиме постачання до потреб на полі бою" в Україні.

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