Байден відреагував на відставку Трасс з посади прем'єра Великої Британії: "Була чудовим партнером"

Президент США Джо Байден відреагував на рішення Ліз Трасс залишити крісло прем'єр-міністра Великої Британії. Він також подякував їй за партнерство у питаннях України.

Про це повідомляє видання The New York Times.

"Їй вирішувати, чи є її відставка правильним кроком. Вона була чудовим партнером для США по Україні", - наголосив лідер американців.

Байден назвав британську політикиню хорошим партнером Вашингтона. За словами глави Білого дому, попри відставку Трасс, США мають намір і надалі підтримувати тісні зв'язки з Лондоном. Він наголосив, що дві держави разом "працюють над розв’язання глобальних проблем, з якими стикаються наші країни".

"Сполучені Штати та Сполучене Королівство є надійними союзниками та давніми друзями, і це ніколи не зміниться. Я дякую прем'єр-міністерці Ліз Трасс за її партнерство з цілої низки питань", - йдеться у заяві.

Прем'єрка Трасс

Мері Елізабет "Ліз" Трасс обрали очільницею уряду Великої Британії 6 вересня 2022 року. Вона замінила на посаді Бориса Джонсона. Від 2021 року до призначення на пост прем'єрки Трасс була міністеркою закордонних спра

Втім, 20 жовтня, прем'єр-міністерка під час виступу на Даунінг-стріт заявила, що йде у відставку. На посаді очільниці уряду Британії вона пробула лише 44 дні. Це - найкоротший термін в історії країни.

Британські медіа пишуть, щопричинами її відставки стала радикальна податкова реформа. Вона спричинила хаос в економіці, обвалила фунт стерлінгів та не знайшла підтримки серед бізнесу країни. Саме через провал цієї реформи напередодні було звільнено міністра фінансів Квасі Квартенґа.

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