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Байден відреагував на візит Зеленського до США: "Нам є про що поговорити"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Байден відреагував на візит Зеленського до США: "Нам є про що поговорити"

Фото: Getty Images

Байден зазначив, що він радіє візиту Зеленського до США.

Президент США Джо Байден підтвердив, що очікує приїзду українського лідера Володимира Зеленського до США

Про це він написав у Twitter.

Президент Байден підтвердив, що Володимир Зеленський вирушив до США. Він побажав українському лідеру вдалого польоту та наголосив, що чекає на його приїзд.

"Сподіваюсь, що ви добре долетите, Володимире. Я радий, що ви тут. Нам є про що поговорити", - написав американський президент. 

Візит Зеленського до США 

Вночі 20 грудня американські ЗМІ повідомили, що президент України вирушив до Вашингтона. Український лідер планує зустрітися із президентом США Джо Байденом та виступити в Конгресі. 

Очікується, що Зеленський подякує США за підтримку України та попросить і надалі допомагати у війні проти російських окупантів.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що візит глави держави спростує спроби Росії поширити фейки про те, нібито відносини між Америкою та Україною "охолоджуються". 

Також у Кремлі через візит Зеленського до США уже влаштували істерику. Речник Путіна Пєсков заявив, що "Росія не очікує нічого хорошого".

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Дата публікації
Перегляди
2625
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