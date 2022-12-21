Байден відреагував на візит Зеленського до США: "Нам є про що поговорити"

Байден зазначив, що він радіє візиту Зеленського до США.

Президент США Джо Байден підтвердив, що очікує приїзду українського лідера Володимира Зеленського до США.

Про це він написав у Twitter.

Президент Байден підтвердив, що Володимир Зеленський вирушив до США. Він побажав українському лідеру вдалого польоту та наголосив, що чекає на його приїзд.

"Сподіваюсь, що ви добре долетите, Володимире. Я радий, що ви тут. Нам є про що поговорити", - написав американський президент.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb — President Biden (@POTUS) December 21, 2022

Візит Зеленського до США

Вночі 20 грудня американські ЗМІ повідомили, що президент України вирушив до Вашингтона. Український лідер планує зустрітися із президентом США Джо Байденом та виступити в Конгресі.

Очікується, що Зеленський подякує США за підтримку України та попросить і надалі допомагати у війні проти російських окупантів.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що візит глави держави спростує спроби Росії поширити фейки про те, нібито відносини між Америкою та Україною "охолоджуються".

Також у Кремлі через візит Зеленського до США уже влаштували істерику. Речник Путіна Пєсков заявив, що "Росія не очікує нічого хорошого".

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