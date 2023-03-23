Байден відвідає Канаду: обговорить з Трюдо рішення для глобальних наслідків війни в Україні

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив, що очільник Сполучених Штатів Джо Байден відвідає Канаду 23-24 березня 2023 року, щоб продовжити тісну співпрацю між їхніми країнами.

Про це інформує офіс очільника канадського уряду.

Вона потрібна для зміцнення торговельних зв’язків, створення хороших робочих місць, зростання середнього класу та сприяння економічне зростання, зосереджене на добробуті всіх по обидва боки кордону. Обидва лідери також продовжуватимуть активізувати співпрацю у сферах оборони та безпеки, кліматичних дій та імміграції.

Вони наголошуватимуть на важливості наших взаємовигідних економічних відносин для зміцнення конкурентоспроможності та створення стійких ланцюжків постачання. Вони також обговорять прогрес у рамках «Дорожньої карти для оновленого партнерства між США та Канадою», оголошеної в лютому 2021 року, з метою просування двосторонньої співпраці щодо спільних пріоритетів, зокрема ухвалення амбітних кліматичних заходів і створення країн, де ніхто не залишиться осторонь.

Обидві країни повинні координувати свої зусилля, якщо вони хочуть захистити людей Північної Америки від нових і нових загроз. Під час візиту прем'єр-міністр і президент висвітлять постійну співпрацю в області континентальної оборони, включаючи ключову роль, яку NORAD відіграє в обороні Північної Америки. Вони також будуть розвивати співпрацю в Арктиці.

Крім того, прем’єр-міністр Трюдо та президент Байден продовжуватимуть працювати разом над глобальними проблемами, що становлять взаємне занепокоєння, включаючи продовження непохитної підтримки України, коли вона захищається від агресивної війни Росії, і пропонування рішень для ширших глобальних наслідків війни, таких як продовольча та енергетична безпека.

«Крім того, лідери підтвердять свою відданість просуванню спільних пріоритетів країн в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, включаючи національну безпеку, економічне процвітання, повагу до міжнародного права та прав людини, демократичні цінності, громадське здоров’я та захист навколишнього середовища», - йдеться у повідомленні.

Канада та Сполучені Штати є рішучими партнерами у відстоюванні демократії, прав людини та поваги до верховенства права, і ми завжди працюватимемо разом, щоб підтримувати ці спільні цінності в наших країнах і за їх межами.

Нагадаємо, що Канада заборонила ввезення російської сталі та алюмінію.

Також Канада врятувала Україну в перші кілька днів повномасштабної війни.

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