Байден відвідає Польщу і обговорить з Дудою ситуацію в Україні

Байден відвідає Польщу і обговорить з Дудою ситуацію в Україні

У США вкотре сказали, що не будуть розміщувати американські війська в Україні.

Президент США Джо Байден у межах своєї поїздки до Європи відвідає Польщу, де обговорить ситуацію в Україні з польським президентом Анджеєм Дудою.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

"Після зустрічі з союзниками по НАТО, лідерами G7 та лідерами Європейського Союзу, президент Байден поїде до Польщі, щоб обговорити міжнародні зусилля щодо підтримки України та накладення на Росію серйозних і безпрецедентних санкцій за вторгнення. Президент обговорить, як Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами реагують на гуманітарну кризу та кризу прав людини, яку спричинила невиправдана та неспровокована війна Росії проти України", — йдеться в повідомленні.

Своєю чергою посол США в ООН Лінда Томас-Грінфлід вкотре сказала, що США не будуть розміщувати американські війська в Україні. Дипломатка не знає, як НАТО відреагує на пропозицію Польщі про відправку озброєних миротворців в Україну.

Нагадаємо, що у Польщі хочуть змусити РФ "додатково задуматися" і пропонують ЄС запровадити повну заборону торгівлі з Росією.

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