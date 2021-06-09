Байден вирушає у свою першу закордонну поїздку на посаді президента: він зустрінеться з Єлизаветою II і Путіним

Байдена буде супроводжувати його дружина Джилл.
Президент США Джо Байден в свою першу закордонну поїздку на посаді глави держави.
Про це пише "Інтерфакс".
- Американський лідер разом зі своєю дружиною Джилл Байден попрямує до Європи, де у нього запланована ціла низка зустрічей і переговорів. Першою зупинкою "Борта номер один" у Великій Британії стане авіабаза Мілденхолл Королівських ВПС Великобританії.
- У Байдена запланована зустріч з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном. Очікується, що основними темами на переговорах з Джонсоном стануть двосторонні відносини, питання торгівлі, клімат і Північна Ірландія.
- Наступного дня, в п'ятницю, 11 червня розпочнеться саміт лідерів G7. По завершенні саміту, 13 червня, Байдена і першу леді США прийме королева Великобританії Єлизавета II.
- У штаб-квартирі НАТО в бельгійській столиці 14 червня відбудеться саміт лідерів країн-членів Північноатлантичного альянсу.
- У понеділок Байден, як очікується, проведе зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. У вівторок, 15 червня, у президента США також заплановано низку зустрічей в рамках НАТО. Також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен і глава Євроради Шарль Мішель прийдуть Байдена.
- 16 червня запланована зустріч Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Це буде їхня перша очна зустріч з того моменту, як Байден став главою Білого дому. США планують підняти, зокрема, питання суверенітету України, ситуації в Білорусі та кібербезпеки.
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