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Байден виступає із заявою про Україну: онлайн трансляція

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
3092
Час на прочитання
1 хв
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Байден виступає із заявою про Україну: онлайн трансляція

Фото: Associated Press

Президент США оголошує про військову допомогу для України.

Президент США Джо Байден 25 січня виступає із заявою про допомогу для України.

Дивіться онлайн трансляцію виступу Байдена.

Зауважимо, виступ американського лідера анонсувало видання CNN з посиланням на Білий дім. Ймовірно, Байден оголосить про передавання Україні 30 танків Abrams. 

Нагадаємо, раніше 25 січня Німеччина погодила передавання Україні 14 танків своїх Leopard 2 та дозволила іншим країнам передати цю техніку Києву.  

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Дата публікації
Перегляди
3092
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