Байден виступає із заявою щодо ситуації в Україні: онлайн-трансляція

Президент США Джо Байден виступає із заявою щодо ситуації в Україні.

Зокрема, під час свого виступу американський лідер наголосив, що США повинні допомогти Україні подолати російську агресію.

Також читайте Байден офіційно запропонував посаду посла США в Україні Бріджит Брінк: що відомо про дипломатку

Байден анонсував, що попросить Конгрес ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування в розмірі 33 лрд дол., спрямоване на допомогу Україні,"оскільки жорстока і невблаганна війна Росії вступає в нову фазу протягом наступних кількох місяців".

Байден також шукає можливості конфіскації майна, пов’язаного з російською клептократією, що дозволить уряду використовувати отримані гроші на підтримку України та ще більше посилить відповідні правоохоронні інструменти.

Нагадаємо, 28 квітня німецький Бундестаг підтримав надання Україні важкого озброєння. За таке рішення проголосувала як опозиція, так і коаліція.

Читайте також: