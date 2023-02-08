Байден виступає в Конгресі з промовою "Про стан держави"

Президент США Джо Байден виступає з промовою «Про стан держави» перед Конгресом.

Цей виступ перед представниками обох палат є традиційним щорічним зверненням.

Очікується, що у промові він торкнеться і тематики України.

Це – головна формальна промова року. Президенти Сполучених Штатів виступають з промовами часто і з різних приводів, проте ці виступи не вважаються обов'язковими, тоді як Послання до Конгресу господар Білого дому зобов'язаний вимовляти згідно з Конституцією.

У Конституції зазначено, що глава держави «іноді представляє Конгресу доповідь про стан Союзу і пропонує на його розсуд такі заходи, які вважатиме за необхідні та корисні». Союз – це союз штатів, які утворили США, тому назву промови (State of the Union) можна перекласти як «Положення Союзу» або «Ситуація в Союзі»: частіше використовуються назви «Послання Конгресу» або мова «Про стан справ у країні». Перша така мова була виголошена Джорджем Вашингтоном у 1790 році.

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Поїздка Байдена до Польщі: чи запланована зустріч з Зеленським

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Байден збирається приїхати до Європи на річницю вторгнення РФ до України. Тоді однією із можливих країн, куди може приїхати президент США, називали Польщу.

Згодом польське видання Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на дипломатичне джерело у Києві написало, що президент України Володимир Зеленський може прибути до Польщі. Він зустрінеться з колегами Джо Байденом та Анджеєм Дудою.

Днями у Дуди підтвердили інформацію про приїзд Байдена. Мовляв, найближчим часом президент США прибуде з візитом до Польщі.

Але поки Зеленський не підтвердив поїздку до Польщі. За його словами, наразі не запрошували до Польщі для зустрічі з президентом США Джо Байденом.

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