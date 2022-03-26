Байден виступить у Польщі із великою промовою щодо війни в Україні: деталі

Байден також говоритиме про контекст та історію цього конфлікту та про те, яким він бачить його розвиток.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 26 березня 2022 року завершить свою поїздку до Європи у Варшаві.

Про це пише "Радіо Свобода".

Радник із національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у суботу глава Білого дому планує зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою та виступити з великою промовою щодо війни в Україні.

Виступ Байдена торкнеться "ставок на цей момент, невідкладності виклику, який чекає попереду, значення конфлікту в Україні для світу і чому так важливо, аби вільний світ зберігав єдність і рішучість перед обличчям російської агресії".

Байден також говоритиме про контекст та історію цього конфлікту та про те, яким він бачить його розвиток, перш ніж сісти на літак, щоб повернутися до Вашингтона.

Очікується, що раніше вдень у суботу в Байдена буде можливість зустрітися з українськими біженцями та американськими гуманітарними працівниками, які допомагають переселенцям у Польщі.

Польща приймає тисячі американських військових у складі бойової групи НАТО. Вона також прийняла понад 2 мільйони українських біженців після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

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