Байден виступить зі зверненням до нації через війну в Україні та Ізраїлі 

Байден виступить з промовою з Білого дому.

Президент США Джо Байден планує виступити зі зверненням до нації стосовно відповіді Сполучених Штатів Америки на війну в Україні та на агресію терористів проти Ізраїлю.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому, - пише Укрінформ.

«Завтра президент Байден звернеться до нації, щоб обговорити нашу відповідь на терористичні атаки ХАМАС проти Ізраїлю, а також жорстоку війну Росії проти України», - йдеться в повідомленні.

Очікується, що глава Білого дому виступить з промовою з Овального кабінету о 20:00 за Вашингтоном (3-тя ранку п’ятниці за Києвом - ред.).

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Нагадаємо, що президент Джо Байден вважає, що удар по лікарні Аль-Ахлі у Газі, де загинуло сотні людей, завдав не Ізраїль, а інша сторона.

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