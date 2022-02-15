Байден виступить зі зверненням щодо ситуації довкола України: деталі

За словами речниці Білого дому, президент США не оголошуватиме "якоїсь нової політики" щодо України, а розповість про поточну ситуацію.

Президент США Джо Байден 15 лютого виступить зі зверненням щодо ситуації довкола України та загрози російського вторгнення. Звернення заплановане о 22:30 за київським часом.

Інформацію, оприлюднену раніше виданням CNN, підтвердила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Президент розповість про ситуацію (в Україні — Ред.), про кроки, які ми зробили, про дії, які ми готові вжити, про те, що поставлено на карту для США та світу і як це (вторгнення РФ — Ред.) може вплинути на нас вдома", — сказала Псакі.

За її словами, Байден не оголошуватиме "якоїсь нової політики" щодо України.

Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен вдруге за тиждень поговорив з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим через загострення ситуації навколо України.

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