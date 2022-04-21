Байден вкрай болісно сприймає кадри з руйнуваннями й жертвами в Україні - Псакі

Інформацію, яка надходить з України, є такою, до якої не можна ставитися з байдужістю.
Президент США Джо Байден вкрай болісно сприймає кадри з руйнуваннями й жертвами серед цивільних в Україні та переживає за людей, які страждають і гинуть від російського вторгнення.
Про це розповіла під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, - пише Укрінформ.
"Президент сприймає ці кадри так само як і багато американців, із жахом, жалем, побоюванням за людей в Україні, за сім’ї, за дітей, за цивільних осіб, які перебувають під ризиком небезпеки. Звісно, він приділяє цьому конфлікту багато часу", - підкреслила представниця адміністрації.
Псакі назвала інформацію, яка надходить з України, такою, до якої не можна ставитися з байдужістю.
"Це викликає емоції, переглядати деякі із цих кадрів дуже болісно для людей, у тому числі для президента, оскільки ви бачите людські страждання від рук диктатора, який жорстоко цілить по цивільному населенню",- резюмувала речниця Білого дому.
Нагадаємо, 14 квітня президент США Джо Байден заявив про готовність особисто поїхати до України. Однак наступного дня у Білому домі повідомили, що Байден поки не має планів відвідувати Україну, але має бажання приїхати до Києва.
Додамо, що президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Джо Байдена з закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму. Таке визнання – одна з найпотужніших і далекосяжних санкцій в арсеналі США. Про це пише The Washington Post.
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