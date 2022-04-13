Байден вперше заявив, що вважає геноцидом дії Путіна в Україні

Раніше Байден назвав Путіна військовим злочинцем.

Президент США Джо Байден уперше заявив, що вважає геноцидом дії Росії в Україні.

Про це пише "Голос Америки".

Президент Джо Байден дав зрозуміти, що звинувачує російського президента Володимира Путіна у геноциді в Україні.

"Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправити ваш бензобак – ніщо з цього не повинно залежати від того, що десь за тридев'ять земель диктатор оголосив війну та творить геноцид", – заявив Байден.

Адміністрація Байдена заявляє, що основним фактором, що вплинув на різке зростання вартості бензину на американських заправках, стало вторгнення Путіна до України.

Минулого тижня Байден назвав Путіна військовим злочинцем і закликав залучити російського президента до суду, щоб він поніс покарання за військові злочини.

Минулого тижня, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи можуть бути прирівняні до геноциду вбивства в Бучі, Байден сказав: "Ні, я думаю, що це військовий злочин ".

"Я назвав це геноцидом, оскільки стає ясніше і ясніше, що Путін просто намагається знищити саму ідею бути українцем. І докази цього зростають", – заявив Джо Байден перед відльотом до Вашингтона.

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"Ми дозволимо юристам на міжнародному рівні визначити, чи можна це кваліфікувати відповідним чином чи ні, але для мене це саме так", – сказав президент США.

Байден неодноразово називав Володимира Путіна військовим злочинцем.

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