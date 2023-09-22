Байден встав, щоб потиснути руку Зеленському: є певні домовленості між Україною та США

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування у Білому домі з президентом США Джо Байденом подякував йому.

Глава української держави додав, що досягнуто низки важливих результатів.

Про це йшлося під час переговорів з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

Зокрема, обговорювалося, що Україна та США працюватимуть над стратегічними рішеннями, щоб попередити нову агресію проти нашої держави.

"Дякую, пане президенте, за цю теплу зустріч і за продуктивні, потужні переговори. Ми досягли низки важливих результатів. Ми погодилися працювати над низкою стратегічних рішень, які дозволять нам попередити будь-яку нову агресію проти України, проти наших людей», - сказав український лідер.

На думку Зеленського, це "буде одним з наслідків Вільнюсу, тобто саміту НАТО у Вільнюсі та декларації країн "Великої сімки" й двосторонніх безпекових домовленостей".

"Ми досягли нових домовленостей. Ми продовжимо працювати над формулою миру і будемо готуватися до проведення саміту з формули миру. Дякую за всі ці аспекти. За 575 днів. Дуже дякую", − резюмував Зеленський.

У відповідь президент США Джо Байден встав та потиснув йому руку.

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Нагадаємо, що раніше Байден розповів, коли до України прибудуть перші танки Abram та анонсував новий пакет допомоги.

Також Пентагон оголосив про додаткову безпекову допомогу Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Байден встав, щоб потиснути руку Зеленському! Є перші домовленості.

Нагадаємо, перед візитом до Білого дому президент Зеленський обговорив з очільником Міноборони США Ллойдом Остіном постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження.

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