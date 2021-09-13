Байден вважає, що Україна повинна бути в НАТО - Зеленський

Байден вважає, що Україна повинна бути в НАТО - Зеленський

Зеленський заявив, що "дуже прямо" запитав у Байдена про терміни включення України до НАТО.

Президент США Джо Байден вважає, що Україна повинна бути в НАТО, про що сказав українському колезі Володимиру Зеленському під час переговорів у Вашингтоні.

Про це український лідер розповів в етері телеканалу CNN, повідомляє "Укрінформ".

Зеленський заявив, що "дуже прямо" запитав у Байдена про терміни включення України до Північноатлантичного альянсу. За його словами, відповідь американського очільника тривала близько 20-30 хвилин.

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"Він сказав: "Я думаю, ви повинні бути там, але це не лише моє рішення". Я чув цю риторику від нього перед зустріччю", - вказав український президент.

На його думку, на позицію США впливають "поради деяких лідерів великих європейських країн".

"Я сказав йому: "Ви маєте рацію, пане президенте. Але, думаю, що через ваше рішення цей шлях до НАТО буде коротшим, більш прозорим для України", - продовжив Зеленський.

Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова заявила, що Україні не потрібен статус основного союзника поза НАТО, оскільки його надають країнам, які не планують чи не можуть вступити до Альянсу.

Тим часом Зеленський запевняє, що Україна готова до вступу в НАТО і без нашої держави ані міцного Альянсу, ані ЄС не буде. Проте не усі європейські лідери підтримують наші прагнення.

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