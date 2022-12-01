Байден з Макроном пообіцяли Україні системи ППО та обладнання для ремонту енергетики

Президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон пообіцяли надати Україні системи ППО та необхідне для ремонту енергетичної мережі обладнання.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів держав, опублікованій після їхньої зустрічі у Вашингтоні 1 грудня.

Байден з Макроном рішуче засудили агресивну війну Росії проти України та обстріли цивільного населення й інфраструктури. Вони зазначили що це – воєнні злочини, і винні мають бути притягнуті до відповідальності.

США та Франція підтвердили підтримку захисту суверенітету та територіальної цілісності України, включаючно з наданням державі політичної, безпекової, гуманітарної та економічної допомоги стільки, скільки буде потрібно.

"Це включає надання значних ресурсів для підтримки стійкості українського цивільного населення взимку, включно з посиленням поставок систем протиповітряної оборони та обладнання, необхідного для ремонту енергетичної мережі України", – йдеться в заяві політиків.

Обидві держави планують продовжувати співпрацю з партнерами та союзниками для координації зусиль щодо надання Україні допомоги, зокрема на міжнародній конференції в Парижі 13 грудня. Серед планів – надання потужної прямої бюджетної підтримки Україні.

Байден та Макрон також заявили про непохитну рішучість притягнути Росію до відповідальності за акти жорстокостіта воєнні злочини через підтримку міжнародних механізмів відповідальності. Зазначається, що йдеться як про злочини регулярних російських військ, так і довірених осіб: найманців, як бойовики ПВК "Вагнера", та інших.

США та Франція також планують допомогти Україні подолати наслідки війни.

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Нагадаємо, після зустрічі з Макроном Байден заявив про готовність до переговорів з президентом РФВолодимиром Путіним, якщо той закінчить війну проти України та дасть державі спокій.

А Макрон заявив, що союзники ніколи не закликатимуть українців до компромісу з Росією, який для них "не буде прийнятним".

Водночас, за оцінкою президента Франції, мирні переговори між Україною та Росією все ще можливі. На його думку, Путін "помилився", розв’язавши війну.

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