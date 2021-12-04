Байден захворів: стало відомо, хто міг його заразити

Байден захворів: стало відомо, хто міг його заразити

Медичний офіс Білого дому підтвердив симптоми застуди у президента Байдена.

У президента США Джо Байдена виявилися симптоми застуди, яка, ймовірно, передалася йому від півторарічного онука, про те - не коронавірус.

Про це Байден розповів у Білому домі, - пише Укрінформ.

"Я 0- в порядку. Я щодня маю здавати COVID-тест. Мене перевіряють на всі штами", - сказав Байден у відповідь на зауваження журналістів, що його голос став хриплим.

Президент розповів, що його півторарічний онук застудився.

"Він любить цілувати свого дідуся. Тож він цілував мене, але в будь-якому разі це просто застуда", - зазначив Байден.

Медичний офіс Білого дому підтвердив симптоми застуди у президента Байдена. При цьому його тести на коронавірус та грип дали негативний результат.

Зауважимо, що раніше Байден озвучив новий план протидії коронавірусу.

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