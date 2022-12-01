Байден закликав Конгрес виділити Україні додаткові $37 млрд – Держдепартамент

В Держдепі наголосили, що спроби Путіна захопити Україну мають бути відбиті, бо в іншому разі "світ стане набагато небезпечнішим".

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити додатковий пакет допомоги Україні в розмірі 37 млрд дол.

Про це заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд повідомила під час Київського безпекового форуму, пише "Уніан".

"Буквально щойно президент Байден звернувся до Конгресу по додатковий пакет у 37 мільярдів доларів для того, аби Україна не лише пережила ці випробування, а й розквітла як суверенна, захищена й демократична країна, а Володимир Путін зазнав стратегічної поразки", – розповіла Нуланд.

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Вона також нагадала, що держсекретар Ентоні Блінкен раніше оголосив про 53 млн дол. для закупівлі критично необхідного електрообладнання на додачу до 50 млн дол. для придбання електрогенераторів, які США надали вже Україні.

"Путін не повинен досягти своєї мети, зануривши українців у темряву й холод після того, як він не досяг своєї мети на полі бою. Він зазнав поразки завдяки стійкості, хоробрості й силі українського народу", – сказала заступниця держсекретаря.

Нуланд наголосила, що спроби Путіна здійснити насильницьке завоювання України мають бути відбиті та переможені. В іншому разі "світ стане набагато небезпечнішим".

Нагадаємо, Блінкен напередодні повідомив, що США та союзники по НАТО зосереджені на постачанні до України систем протиповітряної оборони.

Він також поінформував, що Альянс планує інвестувати в системи озброєнь радянської доби, які використовуються в Україні у війні з Росією.

Зауважимо, що сам Байден заявив, що допомога Україні та боротьба з COVID-19 – головні пріоритети Вашингтона.

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