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Байден закликав Сі Цзіньпіна "бути обережним" у відносинах з Кремлем

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Байден закликав Сі Цзіньпіна "бути обережним" у відносинах з Кремлем

Сі Цзіньпін та Володимир Путін. / Фото: Associated Press

КНР покладається на західні інвестиції.

Президент Сполучених Штатів Америк Джо Байден наголосив, що лідеру Китаю Сі Цзіньпіну варто "бути обережним" у відносинах з Кремлем. Адже Пекін покладається на західні інвестиції.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інтерв'ю очільника Білого дому.

"Я сказав: Це не погроза. Це спостереження”, - заявив Байден.

Після візиту Сі до Москви у березні цього року, Джо Байден порадив китайському лідеру "бути обережними". Президент США наголосив, що після повномасштабного вторгнення РФ до України російський ринок покинули 600 американських корпорацій.

"А ви (Сі - Ред.) сказали мені, що ваша економіка залежить від інвестицій з Європи та США. Будьте обережні", - додав американський лідер.

"Він слухав і не сперечався”, - сказав Байден про реакцію Сі.

Нагадаємо, видання Financial Times із посиланням на джерела повідомляло, що Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від застосування ядерної зброї в Україні. Таке особисте послання Сі нібито зробив під час свого офіційного візиту до Москви у березні 2023 року.

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Дата публікації
Перегляди
1127
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