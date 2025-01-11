Байден запевнив, що американський Конгрес має достатньо можливостей, аби допомога Україні не зупинялася

Байден, за його власними словами, робить усе можливе в рамках своїх сил та повноважень.
Чинний президент США Джо Байден вважає, що в Конгресі достатньо демократів і республіканців підтримують подальшу допомогу Україні - і вони не погодяться з будь-якими спробами зупинити її за наступної адміністрації.
Про це він заявив у Вашингтоні під час промови про стан економіки та ринку праці в США, - пише Укрінформ.
"Я знаю, на Капітолійському пагорбі є значна кількість демократів і республіканців, які вважають, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Я сподіваюсь і очікую, що вони висловляться та не погодяться з президентом (Трампом – ред.), якщо той вирішить припинити фінансування України", - сказав очільник Білого дому.
Він також наголосив, що Путін зараз перебуває "у важкій формі" внаслідок виснажливої війни та економічного тиску з боку Заходу. У цьому зв’язку Байден вказав на важливість не дати російському диктатору змоги для перепочинку й продовження агресії.
"Він (Путін – ред.) має економічні проблеми, значні економічні проблеми, а також політичні проблеми всередині країни», - вважає президент США.
Тому Байден, за його власними словами, робить усе можливе в рамках своїх сил та повноважень, щоб забезпечити Україну перевагами для підтримки незалежності.
Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги Україні на "Рамштайні". За словами Остіна, боротьба України важлива для всіх союзників, тому що "війна Путіна – це виклик вільним людям у всьому світі".
Читайте також:
- Італія надасть Україні 13 мільйонів євро для відновлення енергетики
- Латвія передасть Україні понад 1000 дронів різних типів
- Японія вирішила передати Україні ще $3 млрд від заморожених російських активів
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.