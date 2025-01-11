Байден запевнив, що американський Конгрес має достатньо можливостей, аби допомога Україні не зупинялася

Байден, за його власними словами, робить усе можливе в рамках своїх сил та повноважень.

Чинний президент США Джо Байден вважає, що в Конгресі достатньо демократів і республіканців підтримують подальшу допомогу Україні - і вони не погодяться з будь-якими спробами зупинити її за наступної адміністрації.

Про це він заявив у Вашингтоні під час промови про стан економіки та ринку праці в США, - пише Укрінформ.

"Я знаю, на Капітолійському пагорбі є значна кількість демократів і республіканців, які вважають, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Я сподіваюсь і очікую, що вони висловляться та не погодяться з президентом (Трампом – ред.), якщо той вирішить припинити фінансування України", - сказав очільник Білого дому.

Він також наголосив, що Путін зараз перебуває "у важкій формі" внаслідок виснажливої війни та економічного тиску з боку Заходу. У цьому зв’язку Байден вказав на важливість не дати російському диктатору змоги для перепочинку й продовження агресії.

"Він (Путін – ред.) має економічні проблеми, значні економічні проблеми, а також політичні проблеми всередині країни», - вважає президент США.

Тому Байден, за його власними словами, робить усе можливе в рамках своїх сил та повноважень, щоб забезпечити Україну перевагами для підтримки незалежності.

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Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги Україні на "Рамштайні". За словами Остіна, боротьба України важлива для всіх союзників, тому що "війна Путіна – це виклик вільним людям у всьому світі".

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