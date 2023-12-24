Байден запевнив, що не просив Нетаньягу про припинення вогню у Секторі Гази

Американський президент мав довгу розмову з ізраїльським лідером
Президент США Джо Байден заявив під час брифінгу з журналістами у Вашингтоні, округ Колумбія, що мав «довгу розмову» сьогодні з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, відмовившись коментувати зміст «приватної розмови».
Про це пише The Times of Israel.
«Я не просив про припинення вогню», — заявив Байден у відповідь на запитання журналіста.
Єврейські ЗМІ повідомляють, що телефонна розмова тривала 45 хвилин.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що терористичне угруповання ХАМАС відхилило пропозицію Ізраїлю встановити тимчасове перемирʼя.
Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина виступила проти припинення вогню у Секторі Гази.
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