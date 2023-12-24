Байден запевнив, що не просив Нетаньягу про припинення вогню у Секторі Гази

Президент США Джо Байден заявив під час брифінгу з журналістами у Вашингтоні, округ Колумбія, що мав «довгу розмову» сьогодні з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, відмовившись коментувати зміст «приватної розмови».

Про це пише The Times of Israel.

«Я не просив про припинення вогню», — заявив Байден у відповідь на запитання журналіста.

Єврейські ЗМІ повідомляють, що телефонна розмова тривала 45 хвилин.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що терористичне угруповання ХАМАС відхилило пропозицію Ізраїлю встановити тимчасове перемирʼя.

Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина виступила проти припинення вогню у Секторі Гази.

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