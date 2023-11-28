Байден запевнив, що США продовжать допомагати звільняти заручників ХАМАСу

Сполучені Штати Америки не припинять докладати зусиль, щоб звільнити всіх заручників, яких ХАМАС захопив під час атаки на Ізраїль 7 жовтня.

Про це заявив президент США Джо Байден, - пише Укрінформ.

«Ми не зупинимося, поки не буде звільнено всіх заручників, яких утримують терористи ХАМАС», - зазначив президент США.

За його словами, днями він був особисто залучений до зусиль, аби угода про тимчасове припинення вогню могла й надалі приносити результати. Тому очільник Білого дому відзначив, що вже понад 50 заручників були звільнені з полону ХАМАС та повернулися до своїх родин, у тому числі маленькі діти, жінки й літні люди.

Байден додав, що гуманітарна пауза дозволила збільшити доставлення гуманітарної допомоги цивільним у Секторі Гази.

«Сполучені Штати очолили гуманітарну допомогу в Газі, спираючись на багаторічну роботу як найбільший спонсор гумдопомоги палестинському народу», - підкреслив очільник американської нації.

Нагадаємо, у межах 4-денного перемир'я ХАМАС звільнив 13 заручників. Вони перебувають на території Ізраїлю. А саме, о 7:00 ранку 24 листопада набуло чинності перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом. Воно тривало 4 дні. Тепер його подовжили ще на дві доби.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Терміново! Місяць-два — Ізраїль покінчить з “Хамасом”! Що буде тоді з Україною?

Читайте також: