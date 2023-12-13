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Байден запевнив в участі України в НАТО після її перемоги у війні з Росією

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Байден запевнив в участі України в НАТО після її перемоги у війні з Росією

Байден чітко висловив щодо майбутнього України в НАТО / Фото: Associated Press

Американський лідер підкреслив важливість довгострокової підтримки України.

Президент США Джо Байден заявив, що НАТО буде майбутнім України.

Про це йшлося під час спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським. 

Мовляв, немає жодних питань щодо цього. 

 "Як ми заявили у Вільнюсі, Україна стане членом НАТО, коли усі союзники погодяться і умови вступу будуть дотримані. Наразі ми маємо переконатися, що вони (тобто, Україна — ред.) переможуть у війні. Як ви знаєте, ми запустили спільну програму допомоги разом з президентом Зеленським та лідерами Великої сімки у Вільнюсі, визначаючи довгострокові зобов'язання щодо підтримки українських потреб захисту.  Ми також провели конференцію індустрій захисної сфери минулого тижня у Вашингтоні, щоб виконати це критичне завдання. Тож, будемо рухатися крок за кроком", — зауважив Байден.

Також президент США підкреслив, що дуже пишається, яким потужним і об’єднаним є НАТО. 

Також пізніше президент України Зеленський сказав, що Україна не готова віддати території і людей — це божевілля, зрада Бога і громадян, які живуть в окупації. Україна боротиметься далі. 

Нагадаємо, що раніше Байден заявив, що "після війни Україна буде гордою і сильною, якщо ми не відвернемося від неї"

Додамо, що 11 грудня Зеленський прибув до Вашингтона, де вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

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Дата публікації
Перегляди
188
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