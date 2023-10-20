Байден запевнив Зеленського у підтримці перед зверненням до нації через війну в Україні 

Президент Джо Байден поспілкувався із президентом України Володимиром Зеленським перед його виступом перед американським народом.

Про це інформує Білий дім.

У зверненні йтиметься про підтримку народу України перед обличчям вторгнення Росії.

Також лідери обговорили боротьбу України за захист своєї свободи та незалежності від російської агресії.

Президент Байден наголосив на незмінній двопартійній підтримці Сполученими Штатами захисту Україною свого суверенітету, територіальної цілісності та демократичного майбутнього.

Також читайте Таємниця Зеленського і Байдена: як у США понад рік ухвалювали рішення про передавання ATACMS

Нагадаємо, що виступ Байдена перед нацією відбудеться у четвер, 19 жовтня о 20 за місцевим часом (20 жовтня, 3:00 ночі за Києвом - ред.).

Очікується, що наступного дня Білий дім надішле запит до Конгресу на суму близько 100 мільярдів доларів, який включатиме оборонну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансування зусиль із посилення безпеки на кордоні США з Мексикою.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.