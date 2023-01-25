Байден запевняє, що Україна має двопартійну підтримку в американському Конгресі

США і надалі підтримуватиму Україну у війні з Росією, адже країна має в Конгресі США двопартійну підтримку.

У цьому переконаний президент США Джо Байден і це він сказав перед зустріччю із лідерами Демократичної партії у Конгресі, - пише Укрінформ.

“Ми поговоримо про продовження підтримки України. Ця думка має двопартійну підтримку, як і дещо з того, що ми ухвалили, мало двопартійну підтримку”, - зауважив Байден.

Він зазначив, що у питанні зовнішньої політики та підтримки України “ми об’єднали Захід так, як вже давно не було, в тому числі схиливши Японію та інші азійські країни до інвестицій в майбутнє України”.

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Підтримка США України: військовий аспект

Нагадаємо, що у США переконують, що не вказують союзникам, але закликають збільшити постачання танків для ЗСУ. Америка прагне побачити збільшення зусиль серед країн усього світу щодо постачання до України оборонної допомоги.

Також американські ЗМІ повідомляють, що Пентагон збільшить виробництво артилерії для України в шість разів, адже українським військовим життєво необхідні снаряди, щоб знищувати російську армію.

До того йдеться про те, що США розглядають рішення відправити Україні декілька десятків танків Abrams. Наразі ця інформація не підтверджена офіційно.

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