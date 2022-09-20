Байден запропонував кандидата на посаду посла США у Росії

Лінн Трейсі була заступником посла у Москві з 2014 по 2017 роки.
Президент США Джо Байден запропонував призначити на посаду посла Сполучених Штатів у Росії чинну голову американської дипмісії у Вірменії Лінн Трейсі.
До слова, Трейсі була заступником посла у Москві з 2014 по 2017 роки.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Трейсі раніше обіймала посади старшого радника по Росії в бюро Державного департаменту у справах Європи та Євразії та заступника глави місії у посольстві США у Москві.
Також вона працювала в дипломатичних представництвах США у низці країн пострадянського простору та володіє російською мовою.
Нагадаємо, 4 вересня Джон Дж. Салліван завершив свою роботу на посаді посла Сполучених Штатів у Росії та виїхав з Москви.
Обов'язки повіреного у справах посольства США у Москві зараз виконує заступник голови місії США в РФ Елізабет Руд.
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