Байден запропонував кандидатуру доньки Кеннеді на посаду посла США в Австралії

Байден запропонував кандидатуру доньки Кеннеді на посаду посла США в Австралії

Раніше вона обіймала посаду посла США в Японії.

Президент США Джо Байден запропонував кандидатуру дочки 35 президента США Джона Кеннеді на посаду американського посла в Австралії.

Про це з посиланням на Білий дім пише "Інтерфакс".

Байден запропонував призначити 64-річну Керолайн Кеннеді на посаду надзвичайного та повноважного посла в Австралії.

Раніше вона обіймала посаду посла США в Японії.

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Крім того, президент США запропонував кандидатуру олімпійської чемпіонки з фігурного катання Мішель Кван як посол у Белізі, повідомив Білий дім.

Кван є найтитулованішою фігуристкою в історії США. Вона п'ятиразова чемпіонка світу, а також володарка двох олімпійських медалей.

У 2006 році вона обійняла неофіційну посаду посла США з громадської дипломатії та багато подорожувала від імені Державного департаменту США.

Раніше ми писали про те, що конспірологи два дні чекали на "воскресіння" батька і сина Кеннеді, сподіваючись на "друге пришестя" Трампа.

Раніше колишній глава ЦРУ США Джеймс Вулсі заявив, що до вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді 22 листопада 1963 року причетні радянські спецслужби. Він звинувачує першого секретаря ЦК КПРС Микиту Хрущова в організації замаху на вбивство.

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