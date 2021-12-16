Байден запропонував кандидатуру доньки Кеннеді на посаду посла США в Австралії

Раніше вона обіймала посаду посла США в Японії.
Президент США Джо Байден запропонував кандидатуру дочки 35 президента США Джона Кеннеді на посаду американського посла в Австралії.
Про це з посиланням на Білий дім пише "Інтерфакс".
Байден запропонував призначити 64-річну Керолайн Кеннеді на посаду надзвичайного та повноважного посла в Австралії.
Раніше вона обіймала посаду посла США в Японії.
Крім того, президент США запропонував кандидатуру олімпійської чемпіонки з фігурного катання Мішель Кван як посол у Белізі, повідомив Білий дім.
Кван є найтитулованішою фігуристкою в історії США. Вона п'ятиразова чемпіонка світу, а також володарка двох олімпійських медалей.
У 2006 році вона обійняла неофіційну посаду посла США з громадської дипломатії та багато подорожувала від імені Державного департаменту США.
Раніше ми писали про те, що конспірологи два дні чекали на "воскресіння" батька і сина Кеннеді, сподіваючись на "друге пришестя" Трампа.
Раніше колишній глава ЦРУ США Джеймс Вулсі заявив, що до вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді 22 листопада 1963 року причетні радянські спецслужби. Він звинувачує першого секретаря ЦК КПРС Микиту Хрущова в організації замаху на вбивство.
Читайте також:
- "Королівське" весілля Джона і Жаклін Кеннеді: шлюб, що закінчився трагічно
- Відсидів понад 50 років: убивця Кеннеді може вийти на волю
- У США від передозування наркотиками померла 22-річна правнучка Кеннеді