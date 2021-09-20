Байден запропонував Макрону обговорити ситуацію з відмовою Австралії від закупівлі французьких підводних човнів

Переговори Макрона з Байденом будуть проводитися, щоб домогтися просування вперед в цій проблемі.

Ситуація, викликана відмовою Австралії від закупівлі французьких підводних човнів, обговорять найближчими днями президентом Франції Емманюелем Макрона і його американським колегою Джо Байденом.

Про це заявив офіційний представник французького уряду Габріель Атталь, — інформує BFM.

"Президент Байден звернувся до президента Макрона з пропозицією обговорити ситуацію. Розмова відбудеться найближчими днями", — сказав представник уряду.

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За його словами, переговори Макрона з Байденом будуть проводитися з тим, щоб домогтися просування вперед в даній проблемі. "У центрі цієї кризи в першу чергу знаходяться стратегічні інтереси, а не економічні. Тобто це питання про сили, які перебувають в Індо-Тихоокеанському регіоні, питання про порушення рівноваги сил. Мова йде про частину нашого майбутнього і наших відносинах з Китаєм", — сказав Атталь.

"Не слід забувати, що Франція є країною Індо-Тихоокеанського регіону, оскільки там знаходиться її територія — Нова Каледонія, там живуть французи, там розквартировані французькі військові", — резюмував представник уряду.

Як повідомлялося, в Парижі оголосили про відкликання для консультацій своїх послів із США та Австралії на тлі відмови Канберри від контракту з Францією на будівництво підводних човнів на користь партнерства з США.

Австралія, Великобританія і США 15 вересня оголосили про створення нового партнерства в сфері безпеки — AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, перші з яких введені в дію в 2036 році, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Тому Австралія розірвала найбільший у своїй історії оборонний контракт з Францією, де це рішення вже назвали "ударом в спину".

Також посольство Китаю в Вашингтоні відреагувало на рішення про створення альянсу. За словами представника китайського посольства Китаю в Вашингтоні Лю Пенью, якого цитує Reuters, цим країнам слід позбутися "менталітету холодної війни і ідеологічних забобонів".

Відзначимо, в останні роки Пекін звинувачують в підвищенні напруженості на спірних територіях, таких як Південнокитайське море.

Додамо, що, за інформацією ЗМІ, США, Велика Британія і Австралія погодили деталі військового альянсу без участі Франції.

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