Байден запросив Україну приєднатися до віртуального саміту за демократію: подробиці

Байден запросив Україну приєднатися до віртуального саміту за демократію: подробиці

У переліку зі 110 запрошених країні відсутні Китай, Росія та Туреччина.

Президент США Джо Байден запросив на віртуальний саміт за демократію представництва 110 країн, зокрема України.

Про це у вівторок, 23 листопада, повідомляється на сайті американського Державного департаменту.

Зазначається, що до заходу, який відбудеться у період від 9 до 10 грудня, приєднаються лідери урядів, громадянського суспільства та приватного сектору. Переговори присвятять проблемам та можливостям, з якими стикаються демократії.

"(Саміт. - Ред.) надасть лідерам платформу для оголошення як індивідуальних, так і колективних зобов'язань, реформ та ініціатив щодо захисту демократії та прав людини в країні та за кордоном", - вказують у Держдепі.

Учасники віртуальної зустрічі зможуть озвучити внутрішні та міжнародні ініціативи щодо трьох ключових тем:

захист від авторитаризму;

протидія корупції та боротьба з нею;

сприяння повазі прав людини.

У саміті візьмуть участь, зокрема, держави-члени Європейського Союзу, Індія, Південно-Афиканська Республіка, Філіппіни, Грузія, Литва, Латвія, тощо. Зауважимо, що у переліку зі 110 запрошених країні відсутні Китай, Росія та Туреччина.

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