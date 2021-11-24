Байден запросив Україну приєднатися до віртуального саміту за демократію: подробиці

У переліку зі 110 запрошених країні відсутні Китай, Росія та Туреччина.
Президент США Джо Байден запросив на віртуальний саміт за демократію представництва 110 країн, зокрема України.
Про це у вівторок, 23 листопада, повідомляється на сайті американського Державного департаменту.
Зазначається, що до заходу, який відбудеться у період від 9 до 10 грудня, приєднаються лідери урядів, громадянського суспільства та приватного сектору. Переговори присвятять проблемам та можливостям, з якими стикаються демократії.
"(Саміт. - Ред.) надасть лідерам платформу для оголошення як індивідуальних, так і колективних зобов'язань, реформ та ініціатив щодо захисту демократії та прав людини в країні та за кордоном", - вказують у Держдепі.
Учасники віртуальної зустрічі зможуть озвучити внутрішні та міжнародні ініціативи щодо трьох ключових тем:
- захист від авторитаризму;
- протидія корупції та боротьба з нею;
- сприяння повазі прав людини.
У саміті візьмуть участь, зокрема, держави-члени Європейського Союзу, Індія, Південно-Афиканська Республіка, Філіппіни, Грузія, Литва, Латвія, тощо. Зауважимо, що у переліку зі 110 запрошених країні відсутні Китай, Росія та Туреччина.
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