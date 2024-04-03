Байден застеріг китайського колегу від допомоги Росії зброєю

Розмова була відвертою та конструктивною й тривала близько 45 хвилин.

Президент США Джо Байден телефоном поспілкувався з лідером КНР, обговоривши низку важливих питань, у тому числі необхідність для Китаю утриматися від підтримки оборонно-промислової бази РФ.

Про це повідомив у Вашингтоні радник Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Мета телефонного дзвінка полягала в тому, щоби продовжити зусилля в контексті зустрічі двох лідерів у Вудсайді, штат Каліфорнія, в листопаді минулого року»,- зауважив представник адміністрації США.

Кірбі поінформував, що розмова була відвертою та конструктивною й тривала близько 45 хвилин. Сторони обговорили двосторонні, регіональні та глобальні питання, в тому числі можливості для взаємодії, а також розбіжності. Йшлося, зокрема, про питання торгівлі, боротьби з наркотиками, підтримання постійного військового зв’язку, загроз ШІ, ситуації в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також війни РФ проти України.

«Він (Байден – ред.) висловив стурбованість у зв’язку з підтримкою КНР оборонно-промислової бази Росії та її впливу на європейську й трансатлантичну безпеку», - зазначив Кірбі.

Раніше під час телефонного брифінгу для журналістів у Вашингтоні високопоставлений представник Білого дому пояснив позицію чинної адміністрації з цього питання. Він зазначив, що США та європейські партнери неодноразово підкреслювали в діалозі з Пекіном необхідність утриматися від допомоги Росії.

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«Але з часом ми дійсно побачили, як КНР почала допомагати відновлювати російську оборонно-промислову базу, по суті, заповнивши торгівлю з європейськими партнерами та надавши допомогу РФ у забезпеченні компонентами, які поступово сприяють збільшенню можливостей Росії у її війні в Україні»,- зазначив представник адміністрації.

У Білому домі також підкреслили, що Байден і Сі домовилися продовжувати спілкування в будь-який момент, коли виникне необхідність.

Нагадаємо, що раніше США попередили Китай про підтримку агресії РФ в Україні.

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