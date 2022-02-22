Санкції США проти Росії: Байден заявив, що захищатиме енергопостачання від зривів

Санкції США проти Росії: Байден заявив, що захищатиме енергопостачання від зривів

Президент сказав, що хоче обмежити вплив на американців від дій "Газпрому".

Президент США Джо Байден пообіцяв робити все, аби біль від американських санкцій проти Росії відчула саме економіка РФ, зокрема – захищати від зривів енергопостачання.

Про це американський лідер заявив під час свого виступу щодо ситуації в Україні у вівторок, 22 лютого.

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"У нашій відповіді (санкціях проти РФ – ред.) ми використовуємо всі інструменти для того, щоб захистити американських споживачів, бізнес від зростання цін. Як я й казав минулого тижня, захист демократії потребує витрат, навіть від нас, хоча ми залишаємося вдома. І я докладатиму всіх зусиль, щоб біль від санкцій відчула саме російська економіка, а не ми", – сказав Байден.

"Я захищатиму енергопостачання від зривів. Ми координуватимемо дії з виробниками енергоресурсів, зі споживачами і забезпечуватимемо стабільність світових енергопостачань. Я хочу обмежити вплив на американців від дій "Газпрому", – додав президент США.

Нагадаємо, Байден також заявив, що США продовжать надавати Україні оборонну допомогу та можуть розмістити свої війська у Литві, Латвії та Естонії.