Байден заявив близькість до Третьої світової війни: хто і що може до цього призвести

Перемога кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа призведе до Третьої світової війни.

Про це заявив чинний американський лідер Джо Байден під час дебатів, повідомляє "TrueUA".

"Він приведе нас до Третьої світової війни. А ми - ближче до Третьої світової війни, ніж будь-хто може собі уявити. Якщо ви хочете Третю світову війну, то дозвольте йому перемогти", - заявив Байден, маючи на увазі свого опонента.

Втім, наголошує чинний очільник Білого дому, є ще одна річ, яка також може призвести до масштабної війни.

"Просто дозвольте Путіну взяти Київ", - продовжив Байден.

Він послався на статтю 5 статуту НАТО, яка зобов'язує держави-члени захищати одна одну у разі нападу. Він зазначив, що "тоді у вас війна".

Як повідомлялося, Дональд Трамп заявив, що Україна не виграє війну. Він висловився, що у Україна вже втратила у цій війні багато людей, і, що більше, - у країні закінчуються солдати.

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