Байден заявив про готовність США письмово зафіксувати "гарантії безпеки" для Росії

Байден заявив про готовність США письмово зафіксувати "гарантії безпеки" для Росії

Президент США розповів, що домовився з Путіним продовжувати дипломатичні зусилля разом з європейськими партнерами.

Президент США Джо Байден 15 лютого виступив зі зверненням щодо ситуації довкола України та загрози російського вторгнення.

Очільник Білого дому заявив, що Вашингтон готовий письмово закріпити домовленості з Москвою, якщо такі будуть досягнені.

"Протягом декількох тижнів моя адміністрація разом з нашими партнерами докладають усіх дипломатичних зусиль (у відносинах з РФ — Ред.). У розмові з президентом Путіним я дав зрозуміти, що ми готові обговорювати цю проблему дипломатичним шляхом, щоб досягти взєморозуміння. Якщо він (Путін — Ред.) побажає йти цим шляхом" — сказав Байден.

Президент США розповів, що домовився з Путіним продовжувати дипломатичні зусилля разом з європейськими партнерами.

"Вчора російський уряд офіційно повідомило про готовність продовжувати дипломатичні зусилля. Я згоден з цим. Ми маємо скористатися всіма можливостями, що вирішити проблеми з безпекою", — зазначив очільник Білого дому.

За його словами, США пропонують конкретні ідеї для покращення безпекової ситуації в Європі: нові заходи з контролю за озброєнням, нові заходи транспарентності, нові заходи щодо зміцнення стабільності.

Але Байден наголосив, що Штати не збираються жертвувати своїми основними принципами: будь-яка країна має право на суверенність, власний шлях розвитку і зв'язо з тими чи іншими державами.

Промова президента США Джо Байдена

Нагадаємо, що Джо Байден пригрозив Росії дати "потужну відповідь" у разі повномасштабного нападу. Також він заявив, що Росія продовжує загрожувати Україні.

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